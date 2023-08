Pres. Club Napoli Parlamento: "Che figuraccia attaccare ADL! Penale messa per concedergli il riposo che voleva!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l'Onorevole Gaetano Quagliariello, presidente del Club Napoli Parlamento

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l'Onorevole Gaetano Quagliariello, presidente del Club Napoli Parlamento: "Il Napoli non ha dichiarato nessuna guerra alla FIGC, il nostro Paese non ci fa una bella figura nell'attaccare De Laurentiis e la sua posizione. A Spalletti è stato concesso un anno di riposo a rispetto di una condizione, quella di pagare una penale in caso di squadra da dover allenare. De Laurentiis è andato incontro al volere del tecnico, facendo benissimo. Ora non c'è ragione al mondo perché questa clausola non venga rispettata da chi è interessato a Spalletti, sia questo un club o la Nazionale.

Questa situazione sembra quasi la vecchia Unione Sovietica, dove lo Stato interviene e prova a scavalcare una norma liberamente inserita in un contratto privato. Nel calcio bisogna riportare il rispetto dello stato di diritto e dei contratti. Non sono cose scritte sulla sabbia, ma clausole ben chiare. E' giusto essere riconoscenti a Spalletti, ma non si può pretendere di ignorare quanto pattuito nero su bianco. Al limite si può fare un appello al presidente del Napoli, chiedendoglielo per favore, senza pretendere nulla. La stampa del Nord lo pretende invece per diritto. Il Napoli rischia qualche ripicca dalla FIGC? Noi non siamo mai stati trattati eccessivamente bene... Questa zona grigia dove tutto si può e tutto si può pretendere ha sempre avvantaggiato altre realtà e fatto male al Napoli. De Laurentiis fa bene a tenere il punto, poi con i giusti toni si può risolvere la cosa nella maniera giusta".