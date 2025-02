Pres. Como su ADL: "E' un individuo ma pensa come una corporate. E' molto astuto in un campo"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato in un'intervista rilasciata a Calcio e Finanza della Lega Serie A e dei presidenti del massimo campionato: "La Serie A, come lega, è piena di persone molto appassionate e coinvolte. Penso che questa sia la ricetta giusta per il successo: bisogna avere persone che sono fortemente coinvolte in questo. A volte si può essere contrari a una proposta, ma collettivamente credo che stiano sempre lavorando insieme verso la crescita. Litigi? Ci sono litigi anche in NBA e in Premier League. È la stessa cosa ovunque tu sia. Ma credo che la Serie A sia più forte, secondo me, perché i proprietari ci mettono davvero il cuore, tutti partecipano alle assemblee. Quante volte la famiglia Glazer (proprietari del Manchester United, ndr) o Kroenke (proprietario dell’Arsenal, ndr) sono venuti a un incontro della Premier League? Probabilmente mai. Ma ogni proprietario di maggioranza dei club di Serie A è lì.

Spero che tutti gli altri proprietari ci vedano non solo come stranieri, ma spero che ci vedano come uno di loro, che cerca di costruire insieme la lega. Non credo che importi da dove provengano, ciò che conta è ciò che stanno cercando di fare insieme. Se guardi a persone come, ad esempio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, è un individuo ma pensa come una corporate. Gestisce il suo club con grande successo, probabilmente in modo poco ortodosso e peculiare, ma a livello commerciale è comunque molto astuto. Allo stesso modo, anche i Percassi, proprietari dell’Atalanta, sono molto intelligenti, gestiscono il club come un’azienda. Quindi credo che magari in passato ci fosse uno stereotipo per cui i proprietari guidano i club, ma nell’era moderna credo che molti proprietari di club di calcio stiano iniziando a diventare più corporate".