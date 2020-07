Pres. Crotone: "Speriamo di fare qualche operazione col Napoli. Luperto? Piace..."

Gianni Vrenna, presidente del Crotone neo promosso in Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare proprio la promozione e quelli che saranno i prossimi mesi della squadra calabrese: "Camminiamo a braccetto con Vigorito ed il Benevento, in promozioni e retrocessioni. Non è cosi semplice e facile retrocedere e risalire in breve tempo in Serie A, soprattutto per realtà piccole come le nostre. Abbiamo sempre creduto in Stroppa, però alcune volte le società si fanno prendere dalla mano, avevamo allestito una squadra importante ma i risultati non arrivavano, ha fatto un gran girone di ritorno e ci siamo ripromessi di ricominciare da dove ci eravamo fermati. Vedremo se ci sarà la possibilità di fare qualche operazione col Napoli, ben venga per allestire una squadra che possa far bene. Il mercato avrà una finestra molto breve, speriamo di non sbagliare.

Luperto? Piace molto, così come altri calciatori molto interessanti nel Napoli. Ha molta esperienza, gioca da tempo in Serie A ed in competizioni europee. Bernardeschi? Al posto suo andrei a Napoli tutta la vita, avrebbe più spazio ed a mio avviso è un giocatore importante , se dovessi consigliarlo gli direi tutta la vita Napoli".