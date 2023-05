Pres. Emilia-Romagna: "Conosco bene Giuntoli, lo vorrei nella mia Juve"

Stefano Bonaccini, Presidente dell’Emilia-Romagna, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Stefano Bonaccini, Presidente dell’Emilia-Romagna, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Premio Bulgarelli a Spalletti? Premio meritatissimo. L’anno scorso premiammo Stefano Pioli e guardando le squadre che sono in semifinale vediamo che ci sono tre allenatori dell’Emilia-Romagna come Pioli, Inzaghi ed Ancelotti. Non capiterà mai più una cosa del genere. Quest’anno sono contento di premiare Spalletti perchè non c’è dubbio che il Napoli si sia meritato lo scudetto. Tra l’altro il Napoli è la squadra che ha espresso il miglior calcio.

Premio Bulgarelli a rischio? Ci siamo dati da fare, Bulgarelli è una bandiera del calcio italiano e non solo, grande uomo e grande calciatore. L’anno scorso premiammo anche Raspadori del Sassuolo che oggi è al Napoli. Questo premio non lo vivo come un qualcosa di eroico, ma di dovuto. Giuntoli alla mia Juventus? Mi piacerebbe perchè quest’anno ha costruito una squadra forte avendo perso dei pezzi da novanta come Koulibaly ed altri. Si pensava che la squadra si fosse indebolita, ma ha scovato campioni come Kvaratskhelia e Kim. Conosco bene Giuntoli perchè fu l’artefice del Carpi portando la squadra dall’Eccellenza alla Serie A”.