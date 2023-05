Pres. Empoli: "Accardi al Napoli? Per ora nulla di concreto! Siamo consapevoli di una cosa"

Così Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, nell'intervista al Corriere Fiorentino

"Le voci che voglio Accardi al Napoli? Per noi Pietro è un valore aggiunto, si lavora in simbiosi. Ancora non c’è niente di concreto. Per ora, con Pietro, non parliamo di lui, ma del futuro dell’Empoli, anche se siamo consapevoli che possa suscitare l’interesse di altri club". Così Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, nell'intervista al Corriere Fiorentino: "Sta nell’ordine di idee dell’Empoli ritrovarsi, alla fine di una stagione, a dover affrontare certi argomenti con dirigenti, allenatori e giocatori. Significa che abbiamo lavorato bene.

Però mi piace pensare di non avere questo problema. Prima di considerare soluzioni alternative, preferisco pensare ad altre cose che la società deve fare. Certo il d.s. è fondamentale per costruire il futuro. Ma mancano 3 partite, tra cui quella con la Juventus di stasera, e vogliamo onorarle e mantenere questa classifica".