Pres. Empoli: “Oggi io e ADL ci siamo sentiti, c’è un’unica cosa di cui non abbiamo parlato"

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto durante "Piazza Affari" a TMW Radio per commentare vari temi.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto durante "Piazza Affari" a TMW Radio per commentare vari temi.

Con l’arrivo di Andreazzoli è cambiato il cammino dell’Empoli.

"Ci siamo rimessi in gioco. Le prima quattro gare abbiamo fatto zero punti. Contro l'Inter abbiamo fatto una gara che abbiamo perso di misura ma avevamo fatto una buona gara. La squadra è un po’ discontinua e dobbiamo lavorare su questo. Dopo un risultato del genere bisogna continuare. Dopo Firenze ci è sembrato ci fosse un calo. Il mister è molto bravo a migliorare i giocatori, a far esaltare le qualità tecniche e nello stile di gioco. Sono certo che qualsiasi sia il risultato potremmo uscirne bene e con tanti giovani valorizzati".

Andreazzoli è anche uno psicologo?

"Questo lo ha. Aurelio specialmente nella sconfitta riesce a far trovare equilibrio ed entusiasmo. Questo esercizio è molto difficile per l’allenatore e lo staff tecnico. Adesso il compito è quello di gestire meglio le vittorie. Sono vittorie impensate contro squadre importanti, come successo a Firenze, e possono farci salire su una nuvola. Dobbiamo, però, restare con i piedi per terra e cercare di fare il possibile, come stiamo facendo. Da domani ci alleniamo due volte a settimana e prepareremo la prossima partita".

Ha parlato con De Laurentiis della partita?

"Non c’è stato modo di commentare la partita. Oggi ci siamo sentiti e l’unica cosa di cui non abbiamo parlato è la partita".