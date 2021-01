Pres. Empoli: "Pensiamo più alla Salernitana che al Napoli. Gattuso? Mi ricorda Sarri"

Durante “Arena Maradona” su Radio Crc è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli. Mercoledì i toscani scenderanno in campo a Napoli per gli ottavi di Coppa Italia. “Ci sarà l’opportunità per chi ha giocato di meno finora di mettersi in mostra – ha rivelato Corsi a Radio Crc – nessuno si offenda, ma noi teniamo di più al campionato. Domenica ci sarà la sfida contro la Salernitana. Noi siamo primi in B, loro secondi. La gara al ‘Maradona’ è affascinante, ma per noi la vera partita è quella che giocheremo contro la Salernitana”. Chissà se ci sarà spazio per Ricci, uno dei calciatori sul taccuino del Napoli. “Ricci è bravo – ha detto Corsi – sentiamo in giro che interessa a parecchie squadre. A fine stagione vedremo”.

SU SARRI - Tornando al Napoli, parole di apprezzamento per Gattuso da parte di Corsi. “Mi piace come tecnico e come uomo – ha detto Corsi a Radio Crc – le sue uscite sono da stimolo per tutti. Anche per noi. Il suo modo di intendere il calcio somiglia a quello di Sarri. Sento spesso Sarri, spero di vederlo presto in panchina. Ultimamente l’ho trovato più carico. Avrebbe bisogno di lavorare con gente affamata e non con 30enni già arrivati”.