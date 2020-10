Pres. Figc Campania: "Devo ringraziare Spadafora, ha capito il valore del calcio sul territorio"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Carmine Zigarelli, Presidente Figc Campania: "Devo ringraziare il Ministro Spadafora: ha capito il valore del calcio sul territorio. Siamo già partiti con la Coppa Italia ed i campionati. È stato compreso il valore dei dilettanti, sociale e territoriale. Devo ringraziare i presidenti delle società che hanno manifestato la loro volontà di giocare al calcio. Giovedì saranno calendarizzati anche i tornei giovanili, tutto sarà fatto rispettando il protocollo previsto per i dilettanti. Sempre in una direzione unica: la tutela della salute. Abbiamo anche avuto un aumento delle squadre. Abbiamo un totale di circa 3000 società in Campania".