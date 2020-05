Pres. Figc Campania: "Il rischio zero non esiste, tuteliamo i diritti dei dilettanti"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carmine Zigarelli, presidente FIGC Campania: “Vogliamo capire se i dilettanti possono tornare in campo almeno per allenarci. Abbiamo chiesto al Ministro e speriamo di poter avere risposte quanto prima per tornare in campo. Noi apparteniamo alla FIGC e ci atteniamo alle loro regole, ma tuteliamo i diritti di noi dilettanti. Dobbiamo tutelare le scuole calcio, uniti andremo sempre più lontano e saremo sempre più forti. Abbiamo chiesto un aiuto verso i collaboratori delle associazioni dilettantistiche e stiamo chiedendo contributi per far ripartire questo mondo. Ho fatto richiesta a De Luca di poter dare la disponibilità degli impianti sportivi a titolo gratuito fino al 2021. Qualche comune ha già aderito, Napoli fino a Dicembre 2020 e ci auguriamo che altri enti ci ascoltino. Il Governo è propenso a far ripartire la base del calcio. Il rischio 0 non esiste, quindi cerchiamo di comprendere un protocollo che possa essere adattato ai dilettanti. Ci auguriamo che questo virus sparisca quanto prima e che possa riprendere la vita calcistica e sociale. Per chi conosce bene la Federazione, le modifiche vengono fatte in Federazione e devono partire dalle componenti".