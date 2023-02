Pres. FIGC Gravina: "Valutiamo con Spalletti un progetto per le scuole napoletane"

. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando la scelta del tecnico del Napoli come vincitore del Premio Bearzot 2023,

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Al d là delle capacità tecniche e dei risultati, Luciano Spalletti merita questo importante premio". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando la scelta del tecnico del Napoli come vincitore del Premio Bearzot 2023, organizzato dall'Us Acli in collaborazione con la Federcalcio. "Ho parlato recentemente con Luciano, mi ha esposto una bellissima idea che sta diventando progetto e che spiega molto della sua persona - ha aggiunto - Mi ha detto di voler fare qualcosa per i ragazzi nelle scuole e di voler lasciare qualcosa di personale alla città di Napoli.