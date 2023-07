Pres. Frosinone: "Paura del Napoli? Figuriamoci! Un georgiano come Kvara? Un'arma letale..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato anche dell'inizio di campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato anche dell'inizio di campionato: "Paura? Figuriamoci, è già così difficile di per sé la Serie A che non possiamo permetterci di avere paura: sia contro il Napoli che alla seconda in casa contro l’Atalanta...".

Avete preso Kvernadze, alter ego del gioiello georgiano del Napoli Kvaratskhelia: un altro predestinato?

"Lo seguivamo da più di qualche mese: potevamo prenderlo solo se fossimo saliti in A e lo abbiamo fatto. Speriamo sia un’arma letale per gli avversari. Anche Cuni dal Bayern Monaco è un’operazione che ci ha entusiasmato".