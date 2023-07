Pres. Frosinone: "Saremo all'altezza del Napoli! Speriamo di avere la squadra quasi completa"

Il Frosinone torna in Serie A e lo fa col botto, affrontando i campioni d'Italia del Napoli. Di questa partita ha parlato il patron dei ciociari Maurizio Stirpe

Il Frosinone torna in Serie A e lo fa col botto, affrontando i campioni d'Italia del Napoli. Di questa partita ha parlato il patron dei ciociari Maurizio Stirpe, in un'intervista al Corriere dello Sport: "Un esordio migliore non poteva esserci. Sarà una bella vetrina per il Frosinone, la città e l a nostra tifoseria. Sapremo essere all’altezza". All'interno di questo match ci sarà la sfida tra due calciatori georgiani, ovvero Kvernadze e Kvaratskelia: "Bella e intrigante. Speriamo che il nostro Giorgi sia all’altezza di Khvicha che ha già dimostrato di essere uno straordinario campione nel Napoli".

Due parole anche sul mercato, che fin qui ha portato agli ordini del nuovo tecnico Di Francesco elementi come Brescianini, Harroui e Marchizza: "Dobbiamo avere pazienza, fiducia e umiltà. Dobbiamo tentare di realizzare il nostro progetto senza stravolgerlo e senza ansie. Speriamo di avere un organico definitivo al 70/80 per cento e di completarlo entro fine mercato. Il vero Frosinone a metà settembre".