Pres. Frosinone sui ritardi verso il Napoli: "Serve pazienza, a fine mercato opportunità..."

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato durante "Il Festival dello Sport Raccontato" del calciomercato e dei possibili scenari delle future trattative:

"Il mercato che dobbiamo fare richiede pazienza, fiducia e una grande competenza. Capisco che i tifosi si aspettano di avere una squadra pronta già il primo giorno che inizia la stagione sportiva, ma il Frosinone non può competere con le altre da questo punto di vista. Ha un suo percorso obbligato, che lo porterà avere ad inizio campionato una squadra che avrà una sua fisionomia per i tre quarti e che deve aspettare anche le ultime ore di calciomercato per le opportunità che si presenteranno, che sicuramente ci saranno. Il percorso di questo calciomercato – anche se più difficile rispetto allo scorso anno – è un po’ quello dell’anno scorso, con la prima parte dedicata ai giovani e le ultime tre settimane quelle dedicate ai calciatori più esperti. Non abbiamo cambiato la filosofia. Ci vuole la pazienza, la fiducia che è importante e che credo ci siamo meritati, e la competenza che credo i nostri dirigenti ne abbiano da vendere”, si legge su Tuttofrosinone.com