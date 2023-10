Pres. Genoa esplode: “Hanno visto tutti! E Maignan quante giornate prenderà?”

Il presidente del Genoa ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida casalinga contro il Milan persa per 0-1, esprimendosi senza peli sulla lingua.

Sono successe tante cose in questa partita.

"Stiamo rovinando un gioco. Sono qua per invocare il rispetto per i quasi 35.000 allo stadio. E' chiaro a tutti quello che è successo stasera: quando non c'è certezza, noi soccombiamo sempre. Supereremo anche questo".

Si riferisce al gol di Pulisic?

"Sono stati due minuti a vederlo. Le regole dicono che, quando non c'è certezza, dovrebbe rimanere la prima decisione. Poi abbiamo assistito ad un'entrata che, da medico, dico entrata assassina".

Lo stadio pieno vi serve a rasserenarvi?

"Serve a noi che facciamo sacrifici. Chi la fa da padrone, trasla il suo potere anche sul rettangolo di gioco".

Con che stato d'animo prosegue la stagione?

"Di un guerriero che ha alle spalle un battaglione di soldati valorosi che interpreta al meglio ogni gara e che va avanti convinto delle proprie forze. Alla lunga i valori emergeranno".

Perché il Genoa non sarebbe rispettato?

"Tra Davide e Golia, siamo in un mondo in cui vince sempre Davide. Piantiamola di fare gli ipocriti: quello che si è visto stasera è stato bravo. Abbiamo anche il portiere espulso, vedremo quante giornate daranno a Maignan".