Pres. Juve Stabia: "Ho visto Mazzarri sereno, al Napoli serve un grande moderatore"

Fonte: Pierpaolo Matrone

TuttoNapoli.net

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio a Salerno.

La Juve Stabia è reduce dall'allenamento congiunto con il Napoli. Come ha visto Mazzarri e come ha visto gli azzurri?

"Ringrazio la famiglia De Laurentiis per questa opportunità, per noi è un motivo d'orgoglio. Ho visto mister Mazzarri sereno, è una persona di carattere e di spessore. In questo momento al Napoli serve un grande moderatore che possa dare la scossa per risalire la china"