Pres. Juve Stabia: “Mi ha quasi sorpreso una cosa di Mazzarri. ADL? Contento della scelta”

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “E’ stato molto piacevole svolgere questo allenamento congiunto con il Napoli, e per questo voglio ringraziare la famiglia De Laurentiis per l’ospitalità. Ieri ho notato un’atmosfera molto serena, ero in panchina con De Laurentiis, ho scambiato qualche parola con Osimhen e con Mazzarri, ho visto tutti tranquilli e molto concentrati, raccolti e uniti. Ho visto il 4-3-3 nelle prove del Napoli, anche se non è stata una partita vera, ma un allenamento con una piccola partitella del totale di 40’. Ho notato in Mazzarri un approccio molto positivo, mi ha quasi sorpreso l’immediata grande attenzione e concentrazione su ogni dettaglio, la positività e la sua immersione totale nel lavoro, dal momento che conosceva il nome anche dei ragazzi e delle seconde linee, non avendo molti nazionali.

Con De Laurentiis abbiamo più che altro degli aspetti delle leghe calcio e della serie A, l’ho visto molto contento e convinto della scelta del nuovo allenatore”.