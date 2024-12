Pres. Juve Stabia: “Ottimi rapporti col Napoli! Derby? Un sogno, ma prima la salvezza"

La Juve Stabia sta vivendo un momento d’oro. Dopo la vittoria nel derby contro la Salernitana, la squadra si gode il sesto posto in classifica, condiviso con il Cesena, e continua a far sognare i tifosi. Il presidente Andrea Langella, soddisfatto ma sempre cauto, racconta il segreto di questo successo e le prospettive future del club nel corso di una lunga intervista concessa a Il Mattino.

Reduce dalla vittoria nel derby, Langella non nasconde la soddisfazione: “È stata una bellissima domenica, l’ennesima di questo girone di andata. A Salerno abbiamo ottenuto una vittoria storica. Sono orgoglioso di questi ragazzi che stanno dimostrando sul campo la bontà delle nostre scelte societarie”. Il presidente sottolinea anche il caloroso abbraccio dei tifosi al rientro in città: “È stato emozionante, una dimostrazione di affetto che ci dà ancora più forza”.

Nonostante il salto di categoria dalla Serie C alla Serie B, la Juve Stabia non ha avuto particolari difficoltà. “Il segreto è l’entusiasmo dei giocatori”, spiega Langella. “Abbiamo puntato su giovani pronti per la categoria, senza stravolgere l’ossatura della squadra che ha vinto il campionato scorso”.

Con il club che ora guarda alla zona playoff, Langella mantiene i piedi per terra: “Non montiamoci la testa. La classifica è cortissima e il nostro obiettivo resta la salvezza. Siamo a otto punti sopra la zona playout, ma il campionato è equilibratissimo”.

Quando gli si chiede se la Juve Stabia ambisca a diventare la seconda squadra di Napoli, il presidente chiarisce: “Il nostro obiettivo è essere una realtà consolidata. Guardiamo a Napoli come bacino d’utenza, ma non per diventare una seconda squadra. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Castellammare di Stabia è una città splendida, e spero che sempre più persone ci sostengano riempiendo lo stadio”.

I rapporti con il Napoli e con Aurelio De Laurentiis sono ottimi, afferma Langella. “Lo dimostrano i prestiti di D’Agostino e Marranzino negli anni scorsi, l’amichevole al Maradona per la presentazione del Napoli nell’anno dello scudetto e i due allenamenti a Castel Volturno”.

Per il futuro, il presidente è determinato a proseguire sulla strada intrapresa: “Vogliamo continuare a lavorare bene, sempre nel rispetto della nostra politica di sostenibilità. Sono convinto che ci toglieremo altre soddisfazioni”.

E su un possibile derby con il Napoli? Langella sorride: “Sarebbe fantastico. È un sogno che spero si possa realizzare. Ma adesso pensiamo a conquistare i punti salvezza. Poi si vedrà”.