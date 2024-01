Pres. Lega Serie A: "2023 anno di ripresa anche grazie allo scudetto del Napoli"

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha toccato tanti argomenti tra cui la questione stadi

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha toccato tanti argomenti tra cui la questione stadi.

L’auspicio per il 2024?

"Che sia l’anno in cui tutti, a partire dal governo, si impegnino a migliorare la situazione degli stadi. È incredibile che l’Italia sia così indietro sugli impianti sportivi, se si pensa che i primi anfiteatri sono nati nell’antica Roma... È anche tempo di proporre innovazioni al gioco: mi è piaciuto lo spunto di Buffon sulle dimensioni delle porte, un tema emerso già dieci anni fa. Dobbiamo sperimentare, per essere sia geografi, sia esploratori, citando Antoine de Saint Exupery".

Come giudica il 2023?

"È stata una stagione sportiva di ripresa, se prendiamo i risultati nelle coppe, la qualificazione dell’Italia agli Europei, lo scudetto del Napoli dopo 22 anni di alternanza tra Torino e Milano, il ritorno dei tifosi negli stadi. Meno buoni sono stati alcuni interventi legislativi, con impatto negativo sulla serie A".