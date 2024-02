Pres. Napoli Basket: "Dedico la vittoria alla città. Festa con i tifosi? Ci sarà"

Federico Grassi, presidente della GeVi Napoli Basket, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Federico Grassi, presidente della GeVi Napoli Basket, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Siamo ancora euforici per il trionfo in Coppa Italia, una vittoria che è della città e che dedico a Napoli e ai suoi tifosi straordinari nel venire a Torino. Ho saputo che ci hanno seguito in centinaia di migliaia anche da Napoli in tv. Il tiro da tre di Pullen alla fine del match mi ha fatto impazzire, del resto vivo le gare in modo molto passionale, come penso si sia visto in televisione, visto che praticamente una telecamera era puntata su di me nel convulso finale.

Al canestro di Pullen le mie coronarie hanno tremato. Questo è il successo dei ragazzi, del coach Milicic, insieme a Pancotto e Cavaliere lavorano 24 ore al giorno, ma è anche la vittoria di altre figure importanti che in questa stagione hanno svolto un lavoro egregio, ovvero l'ad Alessandro Dalla Salda e il responsabile area tecnica Pedro Llompart. Tutti hanno capito quanto sia importante vincere in questa città, farlo qui è più importante che farlo in qualsiasi altro posto.

E' chiaro che al nostro progetto manca il tassello di avere un Palazzetto dello Sport, lo spero, ma non sono abituato a fare proclami di cose non certe. Spero che venga realizzato e che avvenga nel minor tempo possibile. Il sold out del prossimo 3 marzo, contro Treviso, dovrebbe farci piacere, in verità se avessimo un Palazzetto da 10mila posti avremmo nuova linfa per crescere nel nostro progetto.

Per il momento la nostra casa del basket è il Palabarbuto, speriamo di avere novità in tempi brevi, la burocrazia non ci aiuta. In campionato dovremmo essere salvi, speriamo di poter far parte dei play off scudetto nei quali proveremo, eventualmente, a dire la nostra, consapevoli che abbiamo un roster ridotto rispetto alle corazzate tipo Milano. Una festa con i tifosi? Ci stiamo lavorando, vogliamo garantire l'abbraccio tra squadra e città, stiamo provando a organizzare un giro a Napoli con il pullman scoperto".