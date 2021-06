Pres. Pescara: "Insigne tra i migliori d'Italia, fossi ADL me lo terrei stretto"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato del suo ex calciatore Lorenzo Insigne nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi rende molto orgoglioso vedere lui, Verratti e Immobile in Nazionale. Sono cresciuti da noi e hanno fatto una grande carriera. In questa Nazionale ci sono anche altri ragazzi passati per Pescara, come Cristante e Biraghi, che si sono rilanciati da noi. Se Lorenzo vuole essere la bandiera del Napoli credo sia giusto dargli un giusto riconoscimento. E' in assoluto è tra i più forti calciatori d'Italia. Io me lo terrei stretto".