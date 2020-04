Pres. PSG ammette: "Spero che i calciatori ci aiutino. Crisi grande danno per il club"

Per la serie anche i ricchi piangono' il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha parlato a RMC Sport della speranza che i calciatori vadano incontro alle esigenze economiche della società: "Spero che facciano uno sforzo per aiutare il loro club. Conoscono le loro responsabilità, questa crisi può portare un impatto notevole sulle casse del club. Non è un segreto che gli stipendi siano alti; alla fine della stagione rischiamo di subire perdite colossali. È importante terminare la stagione: da questa crisi c'è solo da imparare e dobbiamo riemergere più forti di prima, per il futuro del calcio francese. Dobbiamo essere uniti, senza egoismi. Non esistono grandi club".