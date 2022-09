Pres. Salernitana: "Dopo la partita con la Juve ho ricevuto un messaggio da ADL"

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Alla fine della partita ho ricevuto anche un sms da parte di De Laurentiis ma non vi ragguaglio sul contenuto. Sono molto contento del rendimento di un nostro giocatore locale come Mazzocchi. Lui è legato a noi come noi siamo legati a lui. Non so dove andrà, gli auguro ogni bene: Real Madrid, Bayern Monaco o Liverpool".