Pres. Salernitana: “Il Napoli ha dimostrato che al sud si possono fare cose importanti”

© foto di TuttoSalernitana.com

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è stato ospite di SuperTele su Dazn: “Ogni partita all’Arechi è un’emozione incredibile. C’è sintonia totale fra squadra e tifoseria. Una tifoseria leggendaria, che segue i propri beniamini anche in trasferta. Sabato, contro l’Atalanta, si è sentito un boato al gol eccezionale di Candreva.

Napoli? ho sempre detto che mi sarei impegnato per costruire un ponte fra le due tifoserie. Quest’anno il Napoli ha dimostrato che al sud si possono fare cose importanti, e che l’etichetta di fare le cose in una maniera raffazzonata, posticcia, masticata non ci appartiene. La maggior parte dei calciatori italiani viene da questa zona, quindi dobbiamo impegnarci a creare una grande cantera”.