Pres. Salernitana: "Sogno noi salvi e lo scudetto al Napoli"

Danilo Iervolino è tornato anche sull'esonero di Nicola, poi richiamato: "Ho fatto tante audizioni per trovare il sostituto giusto"

"Inseguiamo con forza il trionfo del sud: Scudetto Napoli, Salernitana salva" dice il presidente della Salernitana Iervolino a Il Mattino. "Spero e penso che questo sia l'anno giusto per il Napoli. Noi ci salveremo e il campionato lo vincerà De Laurentiis che ha tutte le carte in regola per farlo. E se lo merita.