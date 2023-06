Pres. Salernitana: "Sousa? Uscite notizie sull'addio, ma è convinto di restare"

Lo ha detto a LaPresse Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, a proposito del tecnico portoghese, finito nel mirino del Napoli nelle scorse settimane

"A fine stagione è uscita qualche notizia che lo vedeva lontano dalla Salernitana, così non è. Lui è concentrato, convinto di restare, molto energico come al suo solito. Io, come ho detto anche a lui, amo e proteggo le persone che stanno con me quando sono convinto che ci mettono cuore e passione come ce la mette lui". Lo ha detto a LaPresse Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, a proposito del tecnico portoghese, finito nel mirino del Napoli nelle scorse settimane.