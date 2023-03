Pres. Salernitana: "Tifosi del Napoli rispettino Salerno! Non si festeggia, vadano a Napoli!"

"Se vogliono festeggiare facciano qualche chilometro e vadano a Napoli”.

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, nel corso della sua intervista a Il Mattino ha spiegato anche le proprie preoccupazioni per i festeggiamenti dello Scudetto del Napoli nella sua Salerno: "Io sono per il terzo tempo, in cui dopo tutti vanno a bere una bibita insieme, ma una città che compete con gli azzurri nello stesso campionato cosa può fare? Può rispettare e plaudire, ma certo non festeggiare lo scudetto.