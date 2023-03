Pres. Serie A non concorda con ADL: "Media company? Meglio avere una società separata"

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times.

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times. Queste le sue parole riportate da Calcio e Finanza: "Come è stato questo primo anno? Molto sfidante, anche considerando che fino a marzo in Italia abbiamo avuto gli stadi chiusi per il Covid. Sulle divisioni, quello che ho imparato è che ogni lega è divisa a modo suo. Abbiamo provato a migliorare la situazione, il governo e il parlamento danno il loro. Quello che abbiamo ottenuto è di cambiare la norma sui diritti tv internazionali potendoli vendere senza limiti di tempo. Hanno modificato la norma che inizialmente ci creava un problema, le limitazioni non aiutavano e ora non ci sono più. La Serie A deve lavorare su tre temi: ricavi, infrastrutture che è la priorità e cultura. Lo scorso dicembre abbiamo approvato un documento su come il calcio italiano può essere migliorato. Ricavi? Puntiamo ad aumento importante a livello internazionale, abbiamo un potenziale. Gli USA sono uno dei mercati principali anche alla luce del numero di investitori statunitensi nei club, penso anche a come la Fiorentina ci ha aiutato ad ottenere il contratto negli USA, un aiuto in termini di creare contatto. Ora abbiamo anche un ufficio a New York così come ad Abu Dhabi, il Medio Oriente è un’altra area su cui puntiamo. Gli uffici servono a livello promozionale, avere persone sul territorio, un modello che la Liga ha impostato bene”.

Cosa hanno portato gli investitori USA?

"Siamo consapevoli che questo interesse dall’estero c’era anche negli anni migliori ma era difficile da realizzare. Hanno portato diversità e anche le loro conoscenze anche a livello internazionale. Alla fine credo sia positivo avere questa diversità, ogni proprietà porta qualcosa di diverso”.

L'ingresso eventuale dei fondi?

"È troppo presto, abbiamo solo ricevuto manifestazioni di interessi. Non c’ero all’epoca dell’offerta di CVC, ma quello che è capitato è che abbiamo vissuto un dramma tipicamente italiano, in cui non si segue la regola di capire prima cosa fare. Siamo aperti ad ascoltare le proposte, ma è importante per la Serie A avere prima un progetto e poi aprire ad interessi dall’esterno”.

La Media company?

"Sono due parole che possono dire tante cose. La Serie A è già una media company, cosa che ci ha permesso ad esempio di essere la prima lega di usare il fuorigioco semiautomatico. La riforma è legata al disegno a livello istituzionale: come può una associazione di club vendere meglio il proprio prodotto? Forse è meglio avere una società separata per farlo. L’assemblea ne discuterà, avremo diverse opzioni. Chi la possiederà? I club se seguiremo questo specifico modello. Nella mia visione sarebbe però in totale controllo della Lega Serie A altrimenti perderebbe la propria funzione".