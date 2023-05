Pres. Serie A: "Scudetto al Napoli aumenta la competitività del campionato"

A margine dell'assemblea di Lega Serie A di oggi, il presidente Lorenzo Casini analizza i temi trattati dai club

A margine dell'assemblea di Lega Serie A di oggi, il presidente Lorenzo Casini analizza i temi trattati dai club: "Tra le decisioni prese l'istituzione di una commissione permanente per il calcio femminile. Sui diritti TV le squadre hanno deciso di collegare gli aspetti trattati oggi a una modifica dello statuto della Lega, motivo per cui è stata già calendarizzata un'assemblea al 16 maggio, con all'ode modifiche statutarie e approvazione bando diritti. Per quanto riguarda manifestazioni d'interesse e private equity, se ne parlerà all'assemblea del 24 a Roma".

Un commento sulla gestione dell'ordine pubblico dopo Udinese-Napoli? Sembrava tutto lasciato al caso...

"Prima di tutto colgo l'occasione per fare i complimenti al Napoli, anche perché era dal 2001 che non vinceva una squadra diversa da Milan, Inter o Juventus: aumenta la competitività. Per il resto, noi siamo sempre certi che le forze dell'ordine danno il massimo"