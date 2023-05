Pres. Serie A: “Vittoria del Napoli ha contribuito a valorizzare competitività del campionato”

Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è intervenuto al premio Tommaso Maestrelli in corso a Fiuggi

Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è intervenuto al premio Tommaso Maestrelli in corso a Fiuggi parlando dell'EuroDerby e della stagione ormai agli sgoccioli. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Inter-Milan in semifinale di Champions un'eccezione? Parlare di eccezione con questi numeri mi sembra eccessivo, poi se guardiamo anche la Conference League già su due edizioni le squadre italiane sono arrivate molto avanti. Questo conferma che la Serie A è molto competitiva. Ogni stagione va analizzata singolarmente, ma mi pare chiaro che anche grazie a campagne acquisti importanti, seppur utilizzando formule diverse dall'acquisto diretto come fa la Premier League, il nostro campionato è rinato".

Sullo scudetto del Napoli: "La vittoria del Napoli ha contribuito a valorizzare la competitività del campionato, perché più alternanza c'è nel vincere lo Scudetto più la Serie A diventa competitiva. Poi anche a livello territoriale siamo molto felici di aver visto lo Scudetto tornare a Napoli fra l'entusiasmo della gente. È vero che il titolo è stato assegnato con qualche giornata d'anticipo, ma la corsa all'Europa e la lotta salvezza restano ancora molto aperte".

Sulla distribuzione dei diritti tv: "Domani vedremo come andrà, è stato fatto un lavoro molto importante. Ricordiamo che è la prima volta che si lavora su 5 anni di offerte, al posto delle canoniche 3".