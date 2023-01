Pres. Toronto su Insigne: "Non avevamo mai avuto un giocatore così forte in Mls"

Bill Manning, proprietario del Toronto, ha spiegato i motivi alla base della scelta di puntare su Insigne

Bill Manning, proprietario del Toronto, ha spiegato i motivi alla base della scelta di puntare su Insigne: “Insigne aveva un grande profilo – capitano del Napoli e nel pieno della sua carriera – e non avevamo ancora avuto un giocatore di questa grandezza arrivato in Mls. Penso che il momento era giusto e la nostra grande offerta finanziaria per fare il cambiamento da una top-five league europea a una Major League di calcio con un contratto a lungo termine che porta alla coppa del mondo 2026 tutto si è svolto come speravo per noi".