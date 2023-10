Pres. UEFA: "L'Italia deve qualificarsi a Euro 2024, altrimenti sarebbe un disastro"

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato a margine della Fiera del Libro di Francoforte.

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato a margine della Fiera del Libro di Francoforte, in merito all'Italia e alle qualificazioni all'Europeo 2024 in Germania, con gli azzurri che cercheranno di staccare il pass a novembre. Queste le sue parole riportate da LaPresse: "L'Italia deve qualificarsi a Euro 2024, altrimenti sarebbe un disastro. La Nazionale azzurra è troppo importante ma penso che vincerà contro l'Ucraina".

Parole poi anche sul caos scommesse che ha coinvolto il calcio italiano, anche se il numero uno della UEFA ha dribblato le domande: "I giocatori dovrebbero rappresentare un modello di comportamento alcuni lo sono, altri purtroppo no".

Il percorso dell'Italia verso Euro 2024.

Dopo la vittoria contro Malta e la sconfitta contro l'Inghilterra l'Italia di Luciano Spalletti si trova adesso al terzo posto nella classifica del suo gruppo, a -3 dall'Ucraina, che ha però una gara in più. Al termine del girone mancano due partite a gli azzurri sfideranno prima la Macedonia del Nord e poi, appunto, l'Ucraina. Per staccare il pass per l'Europeo gli azzurri dovranno fare 4 punti. Dovesse arrivare un successo alla prima basterà poi anche il pareggio contro l'Ucraina all'ultima giornata, visto che in quel caso le due squadre arriverebbero a pari punti ma l'Italia avrebbe il vantaggio negli scontri diretti.