PRIMA PAGINA - CdS: "Pronto per il Milan, Osi: 'Napoli è la mia vita'"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Lazio contro la Juventus: "Il tocco dei maghi". In colonna a destra spazio al Napoli e alle dichiarazioni di Victor Osimhen: "E' pronto per il Milan. Osi: 'Napoli è la mia vita'. L'asso nigeriano tornerà mercoledì in Champions: 'Spalletti genio'". Sempre in colonna l'Inter che fatica ad andare in rete: "Inter, sono i gol il vero problema".