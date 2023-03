Prof. Albarella: "Con l'Atalanta solo qualche cambio, il Napoli non necessita di turn over"

"Mi aspetto un uomo dedicato a Lobotka, ma poi la capacità e la bravura del Napoli sono tali che può superare questi ostacoli".

© foto di Federico De Luca

Eugenio Albarella, preparatore atletico e allenatore, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Sarri ha trovato l’antidoto per il Napoli? Assolutamente no, innanzitutto perché l’interpretazione del piano gara da parte della Lazio è stata eseguita alla perfezione da un gruppo che è in linea con i dettami di Sarri. E ciò non è facilmente replicabile. Il successo passa per la qualità degli interpreti, poi Sarri, pur modificando qualcosa, ha mantenuto i suoi principi, prodotti da una filosofia legata a difendere di reparto, coprendo spazio e palla, muovendosi di squadra, con Immobile, che ad esempio, si è sacrificato molto aiutando in fase passiva la Lazio. L’Atalanta ha un modo di giocare e una filosofia diversi completamente: Gasperini è abituato a far difendere le sue squadre uomo contro uomo, anche se ha cambiato leggermente il modo di giocare. Mi aspetto un uomo dedicato a Lobotka, ma poi la capacità e la bravura del Napoli sono tali che può superare questi ostacoli.