Prof. Albarella: “Osimhen? E’ ancora inesperto nel sentire ciò che comunicano i suoi muscoli”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ sempre complicato il momento in cui rientrano i vari nazionali. Quelli che fanno trasferta transoceaniche, tipo Olivera, sommano circa 93mila km all’anno per quanto riguarda i loro viaggi. Questo è difficile per chi deve gestire l’aspetto fisico, ma soprattutto le energie nervose da parte dell’atleta che oggi fanno la differenza. Gli allenamenti invisibili incidono molto anche sul rischio infortuni. Ieri contavo le giornate che ha saltato Osimhen per infortunio e sono veramente troppe in effetti.

Osimhen non si accorge degli infortuni? E’ pericoloso per chi lo deve gestire, questo ragazzo non ha ancora l’esperienza di sentire ciò che comunicano i suoi muscoli. Non bisogna ascoltare ciò che dice perchè, al di là della voglia che ci mette, c’è il rischio di cadere nell’errore di essere superficiali in situazioni pericolose. Mi sembra evidente che, in certe nazionali e certe realtà, i calciatori, avendo un forte spirito nazionalistico, fanno cose che non farebbero ovunque”.