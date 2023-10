Prof. Castellacci svela i tempi di recupero di Anguissa: "Occhio a non rischiare"

"Dovrà essere il ragazzo stesso a dire come si sente, prima dell'esame obiettivo dei sanitari".

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Enrico Castellacci, Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Medici del Calcio ed ex responsabile dello staff medico della Nazionale italiana: "Il calcio italiano continua ad avere dei periodi neri, che a ciclicamente disturba il rilancio della Nazionale. Stendiamo un velo pietoso, sperando che molte di queste notizie possano rivalersi false. Spalletti è un grande motivatore, saprà toccare le corde giuste per riportare la squadra sui binari più adatti. Chiaramente, dovrà adeguarsi al gruppo che gli è rimasto a disposizioni, tra brutte notizie ed infortuni.

Infortuni Osimhen e Anguissa? Nel primo caso bisogna aspettare gli esami strumentali, ma se è un semplice affaticamento non si dovrebbe trattare di nulla di grave. Le parole del CT della Nigeria fa capire come non vogliano rischiare il ragazzo, consapevoli che ha degli impegni delicati con il proprio club. Nel secondo caso, bisogna avere anche lo scrupolo di attenzionare l'utilizzo di questi calciatori. La lesione di primo grado è la più lieve in assoluto, nel giro di 15-20 giorni dovrebbe tornare al 100%. Dovrà essere il ragazzo stesso a dire come si sente, prima dell'esame obiettivo dei sanitari. In linea di massima, 20 giorni dovrebbero bastare e non si deve sforzare la muscolatura del ragazzo in maniera prematura, altrimenti si rischia uno stop più lungo".