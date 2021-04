Prof. Portella: “Più passa il tempo, più il pericolo si allontana. Risultati attesi prima della partenza”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il professor Giuseppe Portella, Professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che segue i tamponi del Napoli: “I tre nazionali azzurri sono stati controllati e ricontrollati anche nei giorni scorsi tramite dei tamponi rapidi che sono stati effettuati direttamente dallo staff del calcio Napoli. Insomma questi non sono così precisi e sensibili come i test molecolari però diciamo che più passa il tempo e naturalmente più ci allontaniamo dal pericolo. Anche se proprio per avere una certezza bisognerebbe aspettare più o meno una decina di giorni. I tamponi sono ora in corso e speriamo di dare i risultati prima della partenza della squadra”.