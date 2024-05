Prof. Trombetti: "Conte non verrà mai. Italiano non sarebbe un ripiego"

Il professor Guido Trombetti ha parlato a Radio Marte del tema legato al nome del nuovo allenatore

Il professor Guido Trombetti ha parlato a Radio Marte del tema legato al nome del nuovo allenatore: "Secondo me Conte non verrà mai. Smettiamola con questa storia. Se viene Pioli non è un ripiego, così come Gasperini. Se viene Italiano, che a me non piace, non posso considerarlo un ripiego. Conte per ora non ha la fila fuori la porta di casa e qualcosa vorrà anche dire. Quindi bisogna aspettare e nessuno deve sparare palle perché nessuno sa nulla.

Ognuno di noi ha delle idee ma il presidente del Napoli, a differenza di tutti noi, ha una responsabilità enorme: di non sbagliare di nuovo. Quindi io aspetterei le sue decisioni, tra l'altro tutti i nomi che girano mi sembrano di primo piano, e poi saranno i risultati che ci diranno se il presidente ha fatto bene o ha sbagliato. Io prenderei Pioli.

Poi credo che verrà lui o Italiano anche se De Laurentiis poi è capace anche di prendere un nome che non è mai stato fatto. Sono un estimatore di Pioli perché mi sembra che nella sua carriera abbia ottenuto buoni risultati anche con squadre modeste. Anche il Milan che ha vinto lo scudetto non aveva un squadra eccelsa. È uno che lavora con quello che gli dai. Intanto è un allenatore esperto e collaudato, conosce il calcio italiano e non ha i requisiti per entrare in conflitto con la proprietà che sarebbe un disastro. Ecco perché propendo per Pioli. Italiano non mi piace e prende troppi gol".