Protesta Ultrà, l’ex Esposito: “Inconcepibile, ma le cause della sconfitta sono altre”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano Esposito

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano Esposito, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Lazio.

Come giudica la sconfitta degli azzurri?

“Il Napoli è primo in classifica, con un ampio margine, non vedo dunque particolari problemi. L’unica nota stonata è rappresentata dai tifosi, che hanno pensato principalmente a contestare De Laurentiis. Può essere una protesta legittima, ma il tifo del Maradona ha sempre costituito il tredicesimo uomo in campo. L’assenza di un supporto costante può influire, seppur in misura minore. Le cause della sconfitta sono altre, in primis la lentezza della manovra che ha agevolato il Milan ieri ed altre squadre che ne hanno potuto giovare”.