Psg, assurdo Al-Khelaifi: "Rispettiamo tutte le regole del Fair Play Finanziario"

Come può il PSG permettersi una rosa così ampia e costosa? La domanda, durante la conferenza stampa di presentazione di Leo Messi, viene rivolta direttamente al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi: "Bella domanda. Abbiamo seguito tutte le leggi del Fair Play Finanziario, rispettiamo tutto quanto e prima di fare qualsiasi passo abbiamo parlato con tutti i soci della Ligue 1, con i nostri partner e questo ha reso possibile l'acquisto di Leo.

Oggi come potete vedere è una trattativa incredibile, ma troppe volte si cerca di vedere il negativo. Ma tutto è stato fatto nella maniera migliore, tutto il club si è impegnato in questo acquisto e davvero controlliamo dettagliatamente tutte le cifre. Tutto in modo chiaro e preciso e abbiamo rispettato tutto quanto".