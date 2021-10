PSG, Leonardo: "Il Napoli con Spalletti ha trovato subito un altro modo di giocare"

Intervenuto nella zona mista durante il Festival dello Sport di Trento, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo ha parlato anche della Serie A: "E' sempre un campionato interessante, competitivo. Si vede la capacità delle squadre italiane di riformularsi, ad esempio il Napoli con Spalletti ha trovato subito un altro modo di giocare ed è primo in classifica. Per il Milan sono molto felice perché sono stato lì molti anni, ho visto cominciare quest’idea di mischiare giovani ed esperti. Ora sono competitivi e stanno lottando per i primi posti. Purtroppo in Champions League hanno cominciato male, ma più per sfortuna che per altro. L’Inter, anche se ha cambiato perdendo giocatori importanti, penso che continui ad avere la competitività nata con lo Scudetto dell’anno scorso. Poi c’è la Juve che dopo tanti anni di vittorie si sta un po’ riorganizzando. Io penso che sarà un campionato interessantissimo”.