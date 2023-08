PSV, l'ex Advocaat su Lozano: "Buona idea, l'attacco può diventare più pericoloso"

Dick Advocaat, ex tecnico del PSV Eindhoven, ha commentato il possibile ritorno di Hirving Lozano.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dick Advocaat, ex tecnico del PSV Eindhoven, ha commentato il possibile ritorno di Hirving Lozano: "Penso che sia una buona idea il trasferimento di Lozano al Psv. Credo sia un buon acquisto quello del messicano. Penso che il Psv dovrà sborsare un bel po' di soldi per riportarlo nuovamente qui. Hirving ha la cattiveria giusta per andare a fare gol. L'attacco del Psv può diventare più pericoloso".