Quagliarella: "Il Napoli è una big europea, affronterà il Real con diversa consapevolezza"

Fabio Quagliarella, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Quagliarella, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino soffermandosi anche sulla prossima sfida di Champions League che vedrà gli azzurri impegnati in casa del Real Madrid: "Sarà una partita importante e te la devi giocare. Il Napoli non è più la Cenerentola della Champions ma va considerata una big. Il Real è il Real, ma lo affronti con una consapevolezza diversa, rispettandolo e sapendo di poter dire la tua".