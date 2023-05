Quagliarella: "Scudetto del Napoli strameritato, parte da lontano"

Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli, l'attaccante Fabio Quagliarella ha parlato ai media presenti

Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli, l'attaccante Fabio Quagliarella ha parlato ai media presenti: "Lo Scudetto del Napoli è in primis strameritato. Anche in questo caso il progetto arriva da lontano. Piano piano, insieme ai tifosi, gli azzurri hanno costruito qualcosa di stupendo. Spero che anche per la Sampdoria possa avvenire qualcosa di simile".