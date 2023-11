Quagliarella svela: "Ho dovuto smettere di giocare, sono in condizioni inaccettabili"

Svincolato dallo scorso giugno, l'ex azzurro Fabio Quagliarella ha confermato ai microfoni di Sky Sport la conclusione della sua carriera da calciatore.

© foto di www.imagephotoagency.it

Svincolato dallo scorso giugno, l'ex azzurro Fabio Quagliarella ha confermato ai microfoni di Sky Sport la conclusione della sua carriera da calciatore: “Sono costretto a smettere. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter scendere in campo".

Sul futuro: "Avrò tutto il tempo per capire la strada da intraprendere".