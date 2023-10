“Qual è la Juve che hai amato di più”, Giuntoli elenca a memoria l’11 titolare con Platini

Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus ed ex ds del Napoli, ha parlato al Festival dello Sport di Trento della sua passione bianconera.

Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus ed ex ds del Napoli, ha parlato al Festival dello Sport di Trento della sua passione bianconera nata da bambino: "Ero un bambino che sognava molto. La mia passione nasce dal bar di mio nonno, dove si parlava tanto di sport, di ciclismo. C'erano persone che facevano della passione una ragione di vita. La mia prima volta allo stadio fu a Bologna, ma non mi ricordo quale partita fosse, solo che ci fu tanta pioggia. La prima che ricordo è Pistoiese-Juventus: situazioni particolari perché dovevamo stare zitti e non esultare ai gol. Mio padre era proprio un fanatico della Juve, sarebbe stato contento e orgoglioso ma anche un po' preoccupato oggi. Nella mia famiglia sono tutti juventini: anche loro hanno il senso di responsabilità per questo club che amano.

La Juve più amata? Quella di Platini, Tardelli, Boniek (ripete la formazione a memoria ndr), ma anche quella di Lippi è stata una Juve straordinaria che va ricordata in mezzo a tante grandissime. Quella rappresenta lo spirito giusto, mentre se penso a un giocatore che rivorrei adesso dico Del Piero, Baggio, Platini. Hanno segnato un'epoca del calcio mondiale, dobbiamo andarne orgogliosi. Dirne uno solo è troppo poco".