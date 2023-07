Quando Caprile disse: "Sogno di giocare al Maradona per mio papà, gli devo tutto"

Il portiere è nato a Verona, ma il suo sogno è sempre stato quello di giocare in azzurro.

Elia Caprile è un nuovo giocatore dell'Empoli. Dopo una grande stagione con il Bari in Serie B, dove ha sfiorato la promozione in Serie A, sarà il nuovo numero uno dei toscani. Arriva dal Napoli in prestito secco. Il portiere è nato a Verona, ma il suo sogno è sempre stato quello di giocare in azzurro. Il motivo? Far felice il padre, originario di Napoli, come aveva dichiarato in un'intervista al canale Twitch di Cronache di spogliatoio: “A papà devo tutto, per questo il mio sogno è giocare almeno una partita al ‘Maradona’ con tutta la famiglia che mi guarda”.