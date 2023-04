Quando rientra Politano? L'agente fissa la data: "In una di queste due partite"

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, si è soffermato sull'infortunio e pure sul futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, si è soffermato sull'infortunio e pure sul futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Marte: "Politano tornerà ad Udine oppure per la sfida con la Fiorentina: in estate poteva andare via, poi abbiamo lavorato per riportarlo in carreggiata e cercare di creare un rapporto migliore con Spalletti. Si è espresso alla grande, è stata la sua annata migliore dal punto di vista delle prestazioni".