Quando Salah disse: "Grazie a Spalletti ho cominciare a segnare con continuità"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta alcune parole in passato di Salah che elogiava Spalletti: "Sono nato con il gol nel sangue, ma ho dovuto lavorare duramente. Al Basilea non riuscivo a segnare tanto, poi sono andato al Chelsea, alla Fiorentina, alla Roma. Lì ho lavorato molto con Spalletti, quasi tutti i giorni dopo l’allenamento andavo in un campo dove eravamo solo noi due a esercitarci, esercitarci, esercitarci. Ho anche costruito un campo nel giardino di casa per esercitarmi a finalizzare".