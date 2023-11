Questore Salerno: "Gara sia un momento di sport e socialità. Massima attenzione, su rischio infiltrati..."

Giancarlo Conticchio, Questore di Salerno, in queste ore si è espresso pubblicamente circa il piano di ordine pubblico

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Giancarlo Conticchio, Questore di Salerno, in queste ore si è espresso pubblicamente circa il piano di ordine pubblico predisposto per la sfida in programma domani pomeriggio allo stadio Arechi tra Salernitana e Napoli. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Sia un momento di socialità e sport. Napoli e Salernitana sono, in A, le uniche due rappresentanti del Sud Italia e questo dovrebbe farci riflettere. Ci sono state tante riunioni utili a organizzare il servizio di ordine pubblico, sarà una giornata di grande attenzione utile a tutelare sia i tifosi della Salernitana, sia i tifosi del Napoli. Una bella giornata di festa significherebbe immaginare l'apertura totale dello stadio in occasione dei prossimi derby, senza limitazioni per i sostenitori ospiti".

Sull'incognita "infiltrati": "Monitoreremo i vari settori dell’impianto, ci sarà una sorveglianza attentissima soprattutto nei distinti e in tribuna. Noi, come autorità, faremo in pieno la nostra parte ma ci sarà bisogno della collaborazione di ogni componente affinché possa essere l'inizio di un percorso di socialità. Vogliamo che i prossimi derby siano a porte interamente aperte".