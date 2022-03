R. Sorrentino: “Meret o Ospina? Deve crescere a livello caratteriale, ma scelgo il friulano”

E' il parere dell'allenatore Roberto Sorrentino, padre del portiere Stefano, intervenuto nella puntata di Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia.

"Meret o Ospina? E' un vero dilemma. Meret mi ha fatto un'ottima impressione alla Spal, poi è stato acquistato dal Napoli per una somma importante, ma è stato poco utilizzato da Gattuso e Spalletti. Deve crescere dal punto di vista caratteriale; è vero, ha commesso errori, ma anche ottime prestazioni pur senza avere mai continuità. Eppure scelgo lui, nulla contro Ospina. Il calcio è uno sport dove bisogna dare fiducia e aspettare i giovani. E' arrivato il momento di dargli la maglia da titolare per confermare le sue qualità e non buttare via l'investimento fatto". E' il parere dell'allenatore Roberto Sorrentino, padre del portiere Stefano, intervenuto nella puntata di Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia.

"Se c'è stato un avvicinamento di mio figlio Stefano al Napoli? Un po' sì - ha ammesso il tecnico - ed è successo nell'anno che presero Morgan De Sanctis, ma Stefano non voleva fare la riserva a chi non giocava in Spagna sapendo che il Napoli voleva avere due portieri di una certa levatura per competere su più fronti". E sul versante scudetto, domenica il Napoli sarà atteso in casa dell'Atalanta. "Quest'anno non mi sembra così cinica e brillante come quello scorso. Ha fatto 2-3 anni spettacolari, ma in questo momento non è così cattiva come in precedenza. Il Napoli va con il vento in poppa, ha un allenatore che sa il fatto suo e credo che quest'anno abbia qualcosa in più. Confido e mi auguro una vittoria del Napoli che lotterà con il Milan per lo scudetto".